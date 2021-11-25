Червиченко: немецкая банда похоронит «Локо», кончился багаж Николича — и кончилось счастье

Бывший президент «Спаратка» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от поражения «Локомотива» в матче 5-го тура Лиги Европы с «Лацио». Встреча закончилась со счётом 3:0.
«Я неизменен в своём мнении, что немецкая банда добьёт «Локомотив». Конкретно похоронят клуб. Они доезжали какое-то время на багаже Николича, а как только он кончился, кончилось и всё счастье. Новости про «Манчестер Юнайтед» заводит сам Ральф Рангник, чтобы разводить петрушек. Есть маленькие жулики и аферисты, они по карманам шарят. А есть матёрые, которые комбинации выстраивают. Вот тут второй вариант, конечно. Не верю от слова всем, как Станиславский!
Я думал, что «Лацио» забьёт больше, но молодой парнишка в воротах потащил парочку мёртвых мячей. На мой взгляд, «Локомотив» ещё легко отделался», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 25 ноября 2021
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