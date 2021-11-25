Баринов рассказал о разговоре с болельщиками, состоявшемся после матча с «Лацио»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что после матча 5-го тура Лиги Европы с «Лацио» немного пообщался с болельщиками. «Локомотив» потерпел поражение со счётом 0:3. После этого матча железнодорожники лишились шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.



При этом москвичи сохраняют шансы на продолжение борьбы в Лиге конференций. Для этого им надо обыграть в заключительном туре «Марсель» в гостях.



«Болельщики после игры задали много вопросов: «что с командой?», «почему никто не играет в футбол?», «почему не подходим к болельщикам?». Я их понимаю. Поэтому подошёл, чуть-чуть поговорили. Думаю, теперь надо выиграть матч. А там — дай бог, пойдёт всё», — сказал Баринов в эфире «Матч Премьер».

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