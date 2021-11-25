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Маркус Гисдоль: до второго гола «Локомотив» играл хорошо

Маркус Гисдоль: до второго гола «Локомотив» играл хорошо
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль подвёл итоги матча 5-го тура Лиги Европы с «Лацио». Встреча закончилась победой римлян со счётом 3:0. «Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. При этом москвичи ещё могут выйти в Лигу конференций.

«Для начала я бы хотел сказать спасибо нашим болельщикам, за их поддержу и за их перформанс. Это было важно для нашей команды.

Могу также сказать, что при поддержке болельщиков мы хорошо играли вплоть до второго гола, второго пенальти. После него мы потеряли контроль над игрой. У соперника опытные игроки.

Последние 30 минут были не наши. Сегодняшние замены также не смогли должным образом усилить нашу игру. По поводу Камано и его замены: мне дали рекомендации по поводу Франсуа, что он может сыграть только 60 минут. В таких матчах смотришь в будущее, поэтому пришлось его заменить. И так много травм в этом сезоне», — передаёт слова Гисдоля корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.

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