Маркус Гисдоль: до второго гола «Локомотив» играл хорошо

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль подвёл итоги матча 5-го тура Лиги Европы с «Лацио». Встреча закончилась победой римлян со счётом 3:0. «Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. При этом москвичи ещё могут выйти в Лигу конференций.
«Для начала я бы хотел сказать спасибо нашим болельщикам, за их поддержу и за их перформанс. Это было важно для нашей команды.
Могу также сказать, что при поддержке болельщиков мы хорошо играли вплоть до второго гола, второго пенальти. После него мы потеряли контроль над игрой. У соперника опытные игроки.
Последние 30 минут были не наши. Сегодняшние замены также не смогли должным образом усилить нашу игру. По поводу Камано и его замены: мне дали рекомендации по поводу Франсуа, что он может сыграть только 60 минут. В таких матчах смотришь в будущее, поэтому пришлось его заменить. И так много травм в этом сезоне», — передаёт слова Гисдоля корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.
- 25 ноября 2021
-
23:55
-
23:47
-
23:38
-
23:34
-
23:31
-
23:28
-
23:28
-
23:25
-
23:16
-
23:08
-
23:06
-
23:02
-
22:49
-
22:46
-
22:43
-
22:39
-
22:39
-
22:37
-
22:07
-
22:01
-
22:00
-
21:56
-
21:33
-
21:21
-
21:13
-
21:11
-
21:05
-
20:45
-
20:44
-
20:39
-
20:37
-
20:28
-
20:14
-
20:08
-
20:03