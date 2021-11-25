Маркус Гисдоль: «Локомотив» очень достойно смотрелся против европейского топа

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал игру своей команды в матче 5-го тура Лиги Европы с «Лацио». Встреча закончилась победой римлян со счётом 3:0. После этого поражения «Локомотив» лишился шансов на выход в плей-офф турнира. При этом москвичи ещё могут выйти в Лигу конференций. Для этого в заключительном матче группового этапа «Локомотиву» надо обыграть «Марсель».



«Мы сегодня очень достойно смотрелись против команды, которая является европейским топом. Но, несмотря на это, счёт на табло.



По поводу Фёдора Смолова, вы видели, что он вышел на 30 минут, он был не в своей лучшей форме. Мы постарались сделать все, чтобы подготовить его к этой игре.

Я не люблю критиковать судей, особенно в таких непростых матчах. Но в эпизоде со вторым пенальти я был очень удивлён, почему не посмотрели VAR. Я уверен, что Баринов чётко сыграл в том эпизоде. Считаю, что арбитру нужно было обратиться к видеоассистенту», — передаёт слова Гисдоля корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.