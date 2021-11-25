Мацей Рыбус: сегодняшний матч немного отличался от РПЛ

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал поражение от «Лацио» (3:0).
«К сожалению, проиграли. Готовились к хорошей игре. Думаю, первый тайм хорошо отыграли. К сожалению, после второго пенальти Лацио уже полностью контролировал матч. Сегодняшний матч немного отличался от РПЛ. Здесь вопрос в качестве игры. Мы старались играть в прессинг, у нас все равно много раз получалось играть в одно касание. Уровень «Лацио» как команды — высокий. Я думаю, что это будет хороший урок для нас, особенно для молодых игроков на будущее. Сейчас надо концентрироваться на играх в РПЛ, осталась одна игра в Лиге Европы. Будем делать все, чтобы поехать в Марсель», — передаёт слова футболиста корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.
Напомним, на данный момент «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице своей группы. На счету железнодорожников всего два очка в четырёх матчах. На первом месте идёт турецкий «Галатасарай» (12). Второе место у «Лацио» (8). Третье — у «Марселя» (4).
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