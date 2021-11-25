Главный тренер «Локомотива»: Худяков чем-то напоминает мне Мануэля Нойера

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился мнением об игре 17-летнего голкипера Даниила Худякова. Он дебютировал в еврокубках в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лацио» (0:3).



«Худяков — очень талантливый игрок. Когда я 15 лет назад работал помощником тренера, у нас был молодой Мануэль Нойер. И вот Даниил мне его чем-то напоминает. Я уверен, что в будущем у нас вырастет новый вратарь номер один.



Он уже дебютировал в РПЛ, почувствовал взрослый футбол. Худяков долго тренируется с нами. У него есть талант. Я не хочу его сейчас хвалить. Думаю, он и сам знает, что нужно много работать. Если бы я его не знал, то не сказал бы, что ему 17 лет, хорошо защите подсказывал. Так что я думаю, что скоро он будет на высоком уровне», — передаёт слова Гисдоля корреспондент «Чемпионата» Айгуль Силкина.

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