Маурицио Сарри не явился на пресс-конференцию после победы над «Локомотивом»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри не пришёл на традиционную пресс-конференцию после матча 5-го тура Лиги Европы с «Локомотивом». Встреча закончилась победой римлян со счётом 3:0.



Сарри отказался прийти на пресс-конференцию. В результате с журналистами беседовал лишь наставник «Локомотива» Маркус Гисдоль.



После этого поражения «Локомотив» остался на последнем месте в турнирной таблице группы E, набрав два очка. Третье место в группе занимает «Марсель», набравший четыре очка. «Лацио» после победы поднялся на второе место, у римлян восемь очков. Возглавляет турнирную таблицу «Галатасарай» (11).



При этом «Локомотив» может продолжить выступление в Лиге конференций. Для этого москвичам в заключительном матче группового этапа нужно обыграть «Марсель». Эта встреча состоится 9 декабря в Марселе (Франция).

Новость по теме Маркус Гисдоль: «Локомотив» очень достойно смотрелся против европейского топа