Рангник уже находится в Англии и готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник в настоящее время находится в Англии и готов стать тренером «Манчестер Юнайтед». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В пятницу, 26 ноября, днём «Локомотив» планирует объявить о том, что Рангник уходит в «Манчестер Юнайтед»,
Ранее британские СМИ сообщили, что немецкий специалист будет назначен исполняющим обязанности главного тренера команды до окончания сезона. При этом Рангник в дальнейшем будет работать консультантом «Манчестер Юнайтед».
«Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию в июле 2021 года. Контракт Рангника с железнодорожниками рассчитан на три года. Немецкий специалист занимается широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе работает команда специалистов.
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