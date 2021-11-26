Живоглядов пропустил матч с «Лацио» из-за сомнительного теста на коронавирус

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов сдал сомнительный тест на коронавирус накануне матча 5-го тура Лиги Европы с «Лацио». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Защитник «Локомотива» чувствует себя хорошо, болезнь проходит почти без симптомов. Вероятно, его возвращение к тренировкам состоится на следующей неделе.
«Локомотив» проиграл «Лацио» со счётом 0:3 и занимает последнее место в группе Е с двумя набранными очками. Правый защитник команды Максим Ненахов был заменён на 28-й минуте, а его сменщик Александр Сильянов получил предупреждение и сфолил в своей штрафной на 55-й, после чего пенальти реализовал Чиро Иммобиле.
После этого поражения «Локомотив» остался на последнем месте в турнирной таблице группы E, набрав два очка. Третье место в группе занимает «Марсель», набравший четыре очка. «Лацио» после победы поднялся на второе место, у римлян восемь очков. Возглавляет турнирную таблицу «Галатасарай» (11).
При этом «Локомотив» может продолжить выступление в Лиге конференций. Для этого москвичам в заключительном матче группового этапа нужно обыграть «Марсель». Эта встреча состоится 9 декабря в Марселе (Франция).
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