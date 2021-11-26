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«Лестер» обыграл «Легию» в Лиге Европы и обошёл «Спартак» в турнирной таблице

«Лестер» обыграл «Легию» в Лиге Европы и обошёл «Спартак» в турнирной таблице
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В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» завершился матч 5-го тура группы C Лиги Европы. «Лестер Сити» на своём поле принимал «Легию».

Матч закончился победой хозяев со счётом 3:1. На 11-й минуте счёт в матче открыл Патсон Дака. А на 21-й минуте Джеймс Мэдисон забил второй мяч английского клуба. На 26-й минуте гости получили право на пенальти, но его не реализовал Махир Эмрели. Впрочем, Филип Младенович добил мяч в ворота.

Но уже на 33-й минуте Онинье Ндиди увеличил отрыв «Лестера» в счёте. Больше забить в этой встрече никому не удалось.

«Лестер» набрал восемь очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. Далее располагаются «Спартак» (7), «Наполи» (7), а замыкает таблицу «Легия», набравшая 6 очков. В заключительном туре «Спартак» сыграет в гостях с «Легией», а «Наполи» примет «Лестер».

Лига Европы. Группа C. 5-й тур
25 ноября 2021, четверг. 23:00 МСК
Лестер Сити
Лестер, Англия
Окончен
3 : 1
Легия
Варшава, Польша
1:0 Дака – 11'   2:0 Мэддисон – 21'   2:1 Младенович – 26'   3:1 Ндиди – 33'
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