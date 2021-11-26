«Лестер» обыграл «Легию» в Лиге Европы и обошёл «Спартак» в турнирной таблице

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» завершился матч 5-го тура группы C Лиги Европы. «Лестер Сити» на своём поле принимал «Легию».



Матч закончился победой хозяев со счётом 3:1. На 11-й минуте счёт в матче открыл Патсон Дака. А на 21-й минуте Джеймс Мэдисон забил второй мяч английского клуба. На 26-й минуте гости получили право на пенальти, но его не реализовал Махир Эмрели. Впрочем, Филип Младенович добил мяч в ворота.



Но уже на 33-й минуте Онинье Ндиди увеличил отрыв «Лестера» в счёте. Больше забить в этой встрече никому не удалось.



«Лестер» набрал восемь очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице. Далее располагаются «Спартак» (7), «Наполи» (7), а замыкает таблицу «Легия», набравшая 6 очков. В заключительном туре «Спартак» сыграет в гостях с «Легией», а «Наполи» примет «Лестер».