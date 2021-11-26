Александр Соболев претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Нападающий «Спартака» Александр Соболев претендует на звание лучшего футболиста недели в Лиге Европы.

Также номинантами на это звание стали полузащитник «Байера» Роберт Андрих, форвард «Рейнджерс» Альфредо Морелос и полузащитник «Лиона» Райан Шерки.

Напомним, в пятом туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» обыграл «Наполи» со счётом 2:1. В этой встрече Соболев оформил дубль.

Напомним, Соболев не примет участия в заключительном туре группового этапа Лиги Европы с «Легией» из-за перебора жёлтых карточек.

После 5 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице своей группы, оставая от лидирующего «Лестера» на 1 очко. На третьем месте находится «Наполи» (7). замыкает таблицу «Легия», набравшая 6 очков.