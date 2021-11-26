Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иммобиле рассказал о словах Сарри в перерыве матча с «Локомотивом»

Иммобиле рассказал о словах Сарри в перерыве матча с «Локомотивом»
Комментарии

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал победу в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом». Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

«В первом тайме мы сыграли хорошо, вышли из-за прессинга, открывая пространство. С самого начала у нас была команда, которая хорошо оборонялась и была агрессивной. В перерыве мы были спокойны, тренер исправил мелочи, сказав, что еще 30% хватит, чтобы одержать победу. А теперь давайте отдохнем, поедем в Неаполь, чтобы сыграть в нашу игру, даже если мы встретимся с командой, которая находится в отличной форме и лидирует в чемпионате», — приводит слова Иммобиле официальный сайт «Лацио».

Все три гола «Лацио» забил во втором тайме, а Иммобиле оформил дубль, дважды реализовав пенальти.

После 5 туров «Лацио» занимает второе место в группе, набрав 8 очков. От лидирующего «Галатасарая» команда отстаёт на 3 очка. «Локомотив» за тур до конца группового этапа Лиги Европы лишился шансов на выход в плей-офф турнира. Команда осталась на последнем месте в турнирной таблице группы E, набрав два очка.

Этот «Локо» — не для Европы. Вылетели после разгрома от «Лацио» Этот «Локо» — не для Европы. Вылетели после разгрома от «Лацио»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021