Иммобиле рассказал о словах Сарри в перерыве матча с «Локомотивом»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал победу в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом». Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

«В первом тайме мы сыграли хорошо, вышли из-за прессинга, открывая пространство. С самого начала у нас была команда, которая хорошо оборонялась и была агрессивной. В перерыве мы были спокойны, тренер исправил мелочи, сказав, что еще 30% хватит, чтобы одержать победу. А теперь давайте отдохнем, поедем в Неаполь, чтобы сыграть в нашу игру, даже если мы встретимся с командой, которая находится в отличной форме и лидирует в чемпионате», — приводит слова Иммобиле официальный сайт «Лацио».

Все три гола «Лацио» забил во втором тайме, а Иммобиле оформил дубль, дважды реализовав пенальти.

После 5 туров «Лацио» занимает второе место в группе, набрав 8 очков. От лидирующего «Галатасарая» команда отстаёт на 3 очка. «Локомотив» за тур до конца группового этапа Лиги Европы лишился шансов на выход в плей-офф турнира. Команда осталась на последнем месте в турнирной таблице группы E, набрав два очка.