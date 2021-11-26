Роналду плакал в раздевалке «Ювентуса» после вылета из Лиги чемпионов в прошлом сезоне

Стриминговый сервис Amazon Prime выпустил документальный сериал All or Nothing: Juventus. Фильм охватывает сезон-2020/2021 в Серии А, Лиге чемпионов, Кубке Италии и Суперкубке Италии для туринского клуба, когда клубом руководил Андреа Пирло, сообщает Marca.
В фильм попали сцены из раздевалки «Ювентуса» во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту».
В перерыве матча «Ювентус» уступал «Порту» со счётом 0:1, что очень не понравилось Криштиану Роналду, который был очень эмоционален и даже поспорил с партнёром по команде Хуаном Куадрадо.
Роналду: мы должны работать усерднее. Какого чёрта! Мы вообще не играли!
Куадрадо: не волнуйся.
Роналду: мы дерьмово играем.
Куадрадо: ты должен быть примером для всех.
Роналду: Это относится и ко мне. Мы должны говорить друг другу правду, мы играли дерьмово. Это матч Лиги чемпионов, нам нужно проявить характер.
После этого тренер «Ювентуса» Андреа Пирло пытался успокоить ситуацию: «Довольно, поехали. Довольно, Кри. Довольно, Хуан. Мы должны быть спокойными и терпеливыми. Мы продолжим в том же духе, но без споров».
Отметим, во втором тайме «Ювентусу» удалось забить два гола, и матч перешёл в овертайм, где туринский клуб пропустил гол и вылетел из Лиги чемпионов. После этого поражения Роналду в раздевалке не сдержал эмоций и заплакал.
Минувшим летом Роналду покинул «Ювентус» и перешёл в «Манчестер Юнайтед».
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