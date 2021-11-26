Все три украинских клуба досрочно лишились шансов на выход в евровесну

Все три украинских клуба не смогут принять участие в еврокубковой весне. Напомним, 25 ноября украинская «Заря» проиграла «Роме» (4:0) в пятом туре Лиги конференций и утратила шансы пробиться в плей-офф турнира. Ранее «Шахтер» и «Динамо», которые проиграли свои матчи пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов, также уже не смогут выступить в евровесне.

В пяти матчах Лиги чемпионов «Шахтер», который в одной группе играет с «Реалом», «Интером» и «Шерифом» набрал всего 1 очко. Возглавляет таблицу группы D «Интер» (10), вторым идёт «Реал» (9), на третьем месте находится тираспольский «Шериф» (6).

Аналогичный результат показало и киевское «Динамо». Команда, соперниками которой в Лиге чемпионов стали «Бенфика», «Барселона» и «Бавария», набрала 1 очко в 5 играх и тоже завершит групповой этап на 4-м месте в своём квартете.