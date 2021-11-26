Тедеско объяснил, зачем приехал на матч «Локомотива»

Экс главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил цель своего визита на матч 5-го тура Лиги Европы между «Локомотивом» и «Лацио» (0:3).



«Цель моего визита на матч? Только отпуск, ребята», – заявил Тедеско в видео от «РИА Новости Спорт».



Напомним, футболисты московского «Спартака» встретились с бывшим наставником красно-белых Тедеско после игры с «Наполи» (2:1) в пятом туре группового этапа Лиги Европы.



Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. Срок действия соглашения немецкого специалиста со «Спартаком» закончился 31 мая 2021 года.

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