«Интер» предложит новый контракт Перишичу. На игрока есть спрос в Англии и Германии

Хорватский полузащитник «Интера» Иван Перешич может продолжить карьеру в АПЛ или Бундеслиге, если не продлит контракт с итальянским клубом. Об этом сообщил известный инсайдер Николо Скира.
«Интер» встретится с агентом Ивана Перешича перед Рождеством. Его контракт с клубом истекает в июне 2022 года. На данный момент его зарплата составляет € 5 млн в год. «Интер» хочет предложить хорвату новое соглашение до 2024 года с зарплатой в € 3,5-4 млн в год. Сейчас у Перишича есть предложения из АПЛ и Бундеслиги», – написал Скира в своём «твиттере».
32-летний хорват провёл на поле в текущем сезоне 16 матчей, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами. За «Интер» футболист выступает с осени 2015 года. Тогда игрок переехал в Италию из «Вольфсбурга» за € 19 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает полузащитника в € 10 млн.
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