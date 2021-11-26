Завершился очередной матч чемпионата Аргентины, в котором «Ривер Плейт» принимал «Расинг Авельянеда» в Буэнос-Айресе на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти». Встреча завершилась победой хожяев со счётом 4:0.



В составе победителей дублем отметился аргентинский нападающий Брайан Ромеро. Футболист забил на 68-й и 78-й минутах матча. Первый же мяч команды на 32-й минуте забил Агустин Палавесино. Также гол на счету аргентинца Хулиана Альвареса.



«Ривер Плейт» досрочно стал чемпионом Аргентины. Команда оторвалась от ближайшего преследователя «Дефенса и Хустисия» на 12 очков.

Команда победила в данном турнире 36-й раз в своей истории. Второе место по этому показателю занимает «Бока Хуниорс».