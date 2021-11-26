«Ювентус», «МЮ», «Барса» и «Рома» начали охоту за Закарией

Швейцарский полузащитник «Боруссии» (Мёнхенгладбах) Денис Закария интересен «Ювентусу», «Манчестер Юнайтед», «Барселоне» и «Роме», сообщает Николо Скира в своём «твиттере».
Как сообщает источник, игрок хочет покинуть «Боруссию» и уже отклонил предложение клуба о подписании нового соглашения.
Закария выступает за немецкий клуб с лета 2017 года. Тогда в «Боруссию» полузащитник перешёл из «Янг Бойз» за € 12 млн.
За немецкий клуб он провёл 139 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и 8 результативными передачами. За всё время в клубе титулов он так никаких и не выиграл.
В текущем сезоне у швейцарца 11 матчей, 2 гола и одна результативная передача. Контракт с «Боруссией» завершается летом 2022 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 27 млн.
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