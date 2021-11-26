«Лацио» разгромил «Локо», известны критерии отбора в сборную по лыжам. Главное к утру

«Локомотив» дома разгромно проиграл «Лацио» в рамках 5-го тура Лиги Европы, эксклюзивно «Чемпионату» стали известны критерии отбора в мужскую олимпийскую сборную России по лыжным гонкам, руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник готовится возглавить «Манчестер Юнайтед». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Локомотив» разгромно проиграл «Лацио» в матче Лиги Европы.

2. Стали известны критерии отбора в мужскую олимпийскую сборную России по лыжным гонкам.

3. Рангник уже находится в Англии и готов возглавить «Манчестер Юнайтед».

4. «Зенит» проиграл «Панатинаикосу» в Евролиге, прервав серию из пяти побед.

5. «Ривер Плейт» досрочно стал чемпионом Аргентины.

6. «Лестер» обыграл «Легию» в Лиге Европы и обошёл «Спартак» в турнирной таблице.

7. Смолов и Бека-Бека поругались после поражения от «Лацио».

8. Представители «ПСЖ» провели встречу с Зинедином Зиданом.

9. «Разрушить всё очень легко». Сёмин — о разгромном поражении «Локомотива» в матче с «Лацио».