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Андрей Ярмоленко опубликовал пост о победе «Вест Хэма», Алекс Крал отреагировал

Андрей Ярмоленко опубликовал пост о победе «Вест Хэма», Алекс Крал отреагировал
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Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко опубликовал пост после победы в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с венским «Рапидом» (2:0). Украинец забил гол и заработал пенальти, который реализовал Марк Ноубл.

«Поздравляю, команда! Мы продолжаем наш путь в Лиге Европы и сегодня подтвердили свои амбиции, выйдя из группы с первого места», — написал Ярмоленко в своём «инстаграме».

На пост Андрея отреагировал его одноклубник Алекс Крал. В комментарии он опубликовал эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Андрея Ярмоленко

«Вест Хэм» набрал 13 очков и гарантировал себе первое место в группе.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ярмоленко принял участие в 8 матчах, но результативными действиями не отметился.

Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Вест Хэм Юнайтед»

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