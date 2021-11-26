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Россия сохранила отрыв от Украины в рейтинге УЕФА

Россия сохранила отрыв от Украины в рейтинге УЕФА
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25 ноября клубы из России и Украины принимали участие в еврокубковых матчах. Московский «Локомотив» в родных стенах уступил «Лацио» (0:3) в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы. А «Заря» уступила «Роме» на выезде со счётом 0:4.

Россия сохранила отрыв от Украины в рейтинге коэффициентов УЕФА. У российских клубов по итогам последних пяти сезонов 32,682 балла, у украинских — 31,4 балла. Стоит отметить, что Шотландия, занимающая 9-е место в рейтинге, имеет на своём счету 33,1 балла.

Все украинские клубы вылетели из еврокубков, поэтому проведут ещё по одному поединку в заключительном туре. «Зенит» обеспечил себе участие в стыковых матчах Лиги Европы. «Спартак» и «Локомотив» также могут сохранить своё место в весенней стадии еврокубков, но для этого должны удачно провести заключительные встречи.

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