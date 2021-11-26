С кем «Зенит» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы? Круг потенциальных соперников сократился

«Зенит» гарантировал себе третье место в группе Лиги чемпионов, завоевав путёвку в стыковые матчи Лиги Европы за право сыграть в 1/8 финала второго по значимости еврокубка. Список потенциальных соперников сине-голубых на стадии 1/16 финала ЛЕ сократился до 17 клубов.
В раунде стыковых матчей Лиги Европы встретятся восемь обладателей вторых мест в Лиге Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов. Стыковые игры пройдут 17 и 24 февраля. Жеребьёвка состоится 13 декабря и начнётся в 15:30 мск.
Потенциальными соперниками «Зенита» на этой стадии соревнований являются «Спарта» Прага, «Рейнджерс», «Реал Сосьедад», ПСВ, «Наполи», «Легия», «Лестер», «Айнтрахт Ф», «Олимпиакос», «Галатасарай», «Лацио», «Брага», «Црвена Звезда», «Мидтьюлланн», «Бетис», «Динамо» Загреб и «Генк».
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