Орлов: на критику «Зенита» от московских СМИ могу ответить только словами Мольера

Известный комментатор Геннадий Орлов высказал недовольство фактом критики футбольной общественности в адрес «Зенита».

«Пенальти в пользу «Зенита» в Швеции — 50 на 50, но формально судья прав. Не знаю, какую оценку выставит ему судейское сообщество. А один наш коллега пишет: «Выцыганили пенальти». Дают повтор — ну бьёт же защитник «Мальмё» рукой Дзюбу по шее. Это не довод, когда Быстров говорит: «Такие пенальти в конце не ставят». Это в советском футболе не ставили. Есть буква закона, и надо её придерживаться.

На критику «Зенита» от московских СМИ могу ответить только словами Мольера: «Завистники умрут, а зависть никогда». Ну это зависть. Что ещё руководит этими людьми, которые всё время клюют «Зенит»? У Эзопа есть замечательная басня «Лиса и виноград». Когда лиса поняла, что ей не достать виноград, она посмотрела: «Да он зелёный», после чего побежала дальше.

Говорят, что Семак — трус? Он и сам это понимает. Он три раза чемпион страны и два раза не выходил из группы. Ему важно было выйти в евровесну, и он сейчас вышел, всё-таки сделал шажок вперёд. Давайте будем честны до конца. Разве можно сравнить «Челси» и «Ювентус» с «Зенитом»? Вы что? Зачем самих себя обманывать?» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».