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Черчесов: Кудряшову не звонил. Он — сильный парень, ему не нужно моё «не переживай»

Черчесов: Кудряшову не звонил. Он — сильный парень, ему не нужно моё «не переживай»
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Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о защитнике национальной команды Фёдоре Кудряшове.

«За Фёдора Кудряшова в том матче с Хорватией расстроился. Но ему не звонил. Фёдора с 17 лет знаю, а Ромащенко – ещё раньше. Он сильный парень. Ему мой звонок «не переживай» может только в минус пойти. В матче с Хорватией с его стороны это была случайность, а он знает, что мы на случайности внимание не обращаем. Вот если бы он в тактическом плане сделал какие-то просчёты, которые к голу привели, я бы набрал и сказал своё мнение, по-тренерски бы подсказал, что вижу, и он бы это оценил. А здесь какой смысл? Но знаю, что из нашего тренерского штаба после матча общение с Кудряшовым было и поддержка имела место. Уверен, он справится с этой ситуацией», — цитирует Черчесова «Комсомольская правда».

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