Орлов: где у Дзюбы рывки? Ничего не может сделать уже

Известный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.



«Дзюба в матче с «Мальмё» не был одним из лучших. Да, он заработал пенальти, но он и не забил пенальти. Артём уже не игрок основы, к сожалению. Он не тянет команду, как делал раньше. Ну, посмотрим, будут матчи. Но видите, когда бразильцы начинают бегать, ему создаются возможности, он тогда, конечно, острый. Он всё-таки видит поле, умеет забить, техничен. Но это всё на малой дистанции. Где эти рывки? Он же вообще во фланг ни разу не пробежал. Пытался, но не убежал ни разу. Ничего не может сделать уже, сам по флангу пройти не может. Скорости нет», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».



23 ноября состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Мальмё» — «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё (Швеция) и завершилась ничьей — 1:1. Артём Дзюба не смог реализовать пенальти.

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