Василий Уткин высказался о победе «Спартака» в матче с «Наполи»

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал победу «Спартака» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (2:1).

«Победа «Спартака» над «Наполи» в очередной раз поставила всех на уши, потому что, как это может сочетаться? Правда, как такое может быть: «Наполи» только недавно потерпел первое поражение в чемпионате Италии, а «Спартак» взял и грохнул их дважды. Вы знаете, мне кажется, что не стоит сильно обольщаться на эту тему. «Спартак» команда очень спонтанная, «Наполи», возможно, этого не знает.

«Наполи» спонтанен только в решениях Спаллетти кому жать руку, а кому нет. В конце концов у человека в России большой багаж побед, мог и психануть. «Наполи» приехал в Москву играть со «Спартаком» не самым сильным составом, но тем не менее это вполне дееспособный состав. Там есть люди, которые «Интеру» забивали.

Думаю, всё сводится к одной странной величине. Кто знает, по каким критериям «Спартаку» нужно выбирать вратаря? Вдруг бац — и Селихов вытаскивает несколько «мёртвых» мячей. Если бы это было не так, то и хорошее начало могло ни к чему не привести. Вот нашёлся у «Лестера» парень Дака, который забивал, забивал и забивал, а у «Наполи» не нашёлся.

На самом деле никакого объяснения быть не может. «Спартак» играет, как бог на душу положит. Кажется, вот он играет хорошо: ребята, давайте в них поверим, давайте тренера оставим, он славный малый. А потом он выходит играть с кем-то в чемпионате России — и всё это катится в тартарары. С «Наполи» почему-то иногда работает. Если «Спартак» выйдет с одного из первых двух мест в плей-офф, это будет вопиющий результат», — сказал Уткин на видео, опубликованном в его YouTube-канале.