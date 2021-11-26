Орлов: пенальти на Промесе очень сомнительный

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от победы московского «Спартака» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (2:1).
«В «Спартаке» есть хорошие футболисты — это Мозес и Промес. Конечно, они мастера. Но оба не могут сыграть 90 минут. Вот вам тренировочный процесс в московской команде. Но в первом тайме матча с «Наполи» и Промес держал уровень, и Мозес.
Соболев переправил мяч в ворота и пенальти реализовал. Кстати, этот пенальти на Промесе очень сомнительный. Но судьи дали. Куда деваться? Всё время бывает что-то сомнительное. Всё идёт на откуп арбитру.
Но молодцы. Хотя во втором тайме еле додержали. Только я не вижу ни Бакаева, ни Зобнина, которые за сборную России играли», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
- 26 ноября 2021
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