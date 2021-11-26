Уткин: даже Орлов, сыгравший роль в приходе Семака в «Зенит», говорит — у команды проблема

Известный блогер Василий Уткин поделился впечатлениями от игры «Зенита» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё» (1:1).

«Зенит» обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы, но почему-то не вызвал симпатий. Почему-то даже самые близкие, самые укоренённые в «Зенит» люди, в том числе футболисты, говорят, что пенальти, с которого «Зенит» сравнял счёт, вполне могло не быть, и его, может, не стоило назначать. Я даже не хочу с ними спорить, хочу просто процитировать. Даже Геннадий Орлов, гуру в конце концов, который — и это факт — сыграл значительную роль в том, что Сергей Семак получил приглашение из «Уфы» возглавить «Зенит», даже он говорит, что у них есть глубокая проблема — «Зенит» не может играть на выезде.

Я вижу одно решение проблемы — играть все матчи на «Газпром Арене», надо как-то договориться. Командам, вроде «Челси» и «Ювентуса», всё равно, где обыгрывать «Зенит», а вместе с «Мальмё» можно хоть весь город в Питер привезти. Показать город, повести на стадион отапливаемый, посмотреть футбол вместе и на пароме же отправить назад. Так будет решена эта проблема», — сказал Уткин на видео, опубликованном в его YouTube-канале.