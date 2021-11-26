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Ринат Дасаев поделился ожиданиями от жеребьёвки стыковых матчей для сборной России

Ринат Дасаев поделился ожиданиями от жеребьёвки стыковых матчей для сборной России
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Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев поделился ожиданиями от жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022.

«Неважно, кто попадётся нашей сборной в стыковых матчах, потому что все сборные сильные. Только Македония выделяется среди всех. Плюс, нужно будет смотреть на форму команд. Также не забываем, что будет второй тур, в котором сборные сильнее. Будет невероятно трудно», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

26 ноября пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительная жеребьёвка. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

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