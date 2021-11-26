Ринат Дасаев: Селихов может подвинуть Сафонова в воротах сборной России. Почему нет?!
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Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев высказался на тему вратарского вопроса в национальной команде России.
«Попасть в сборную могут все. Селихов действительно сыграл хорошо в последних играх, вопросов нет. Думаю, что Кафанов присмотрится к нему и будет следить за Сашей. Селихов может подвинуть Сафонова в воротах сборной России. Почему нет?!» — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, Селихов ярко проявил себя в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Спартак» — «Наполи» (2:1). Благодаря этой победе московский клуб всерьёз претендует на выход из группы. Сафонов защищал ворота сборной России в ноябрьских матчах отбора ЧМ-2022 и также неплохо себя проявил.
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