Губерниев: России будет тяжело даже с Македонией. Шансы 20% на 80%

Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022.



«Обращать внимание на соперников — путь в тупик. Нам со всеми будет тяжело. Даже с Македонией. Если будет Македония, то потом будет второй матч. Наши шансы оцениваю в пропорции 20 на 80. Но он всё равно есть, мы можем поехать на чемпионат мира. Надеюсь, что мы этим воспользуемся. Но фаворитами мы не являемся. Поэтому нет разницы, кто нам достанется. Со всеми будет непросто», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



26 ноября пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительная жеребьёвка. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

Новость по теме Ринат Дасаев поделился ожиданиями от жеребьёвки стыковых матчей для сборной России