Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин рассказал, с кем из соперников сборной России лучше встретиться в стыковых матчах

Сёмин рассказал, с кем из соперников сборной России лучше встретиться в стыковых матчах
Комментарии

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022.

«Думаю, каждый из нас ответит, что в стыковых матчах сборной России лучше всего встретиться с Северной Македонией. Если смотреть на положение Северной Македонии и любого другого оппонента в любом рейтинге, то здесь вырисовывается довольно ясная картина. С кем бы ни выпало играть российской сборной, предстоят очень важные и тяжёлые матчи. На кону стоит поездка в Катар, а мы хотим туда поехать и сыграть на чемпионате мира», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

26 ноября пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительная жеребьёвка. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

Новость по теме
Губерниев: России будет тяжело даже с Македонией. Шансы 20% на 80%
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021