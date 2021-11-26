Сёмин рассказал, с кем из соперников сборной России лучше встретиться в стыковых матчах

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022.
«Думаю, каждый из нас ответит, что в стыковых матчах сборной России лучше всего встретиться с Северной Македонией. Если смотреть на положение Северной Македонии и любого другого оппонента в любом рейтинге, то здесь вырисовывается довольно ясная картина. С кем бы ни выпало играть российской сборной, предстоят очень важные и тяжёлые матчи. На кону стоит поездка в Катар, а мы хотим туда поехать и сыграть на чемпионате мира», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
26 ноября пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительная жеребьёвка. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.
- 26 ноября 2021
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