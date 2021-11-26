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Черчесов: Дзюба был бы полезен России в Сплите. Но мы имеем то, что имеем

Черчесов: Дзюба был бы полезен России в Сплите. Но мы имеем то, что имеем
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Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе.

«Рассуждения сослагательного характера в какой-то степени бессмысленны, потому что матч уже прошёл и завершился поражением сборной России. Если говорить о его форме в ноябре и лидерских качествах, то думаю, что Дзюба был бы полезен нашей команде в Сплите. Но опять же рассуждать об этом долго смысла нет – вызов в сборную он не получил, и мы имеем то, что имеем.

Меня всегда удивляло другое. Два последних года многие твердили и шумели, зачем наш тренерский штаб вызывал Дзюбу и доверил ему капитанскую повязку. Как только случилась первая неудача, наблюдаем обратную реакцию – почему его нет, ведь он бы помог в матче с Хорватией. Нужно просто определиться, чего мы хотим, и не доводить ситуацию до абсурда», — цитирует Черчесова «Комсомольская правда».

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