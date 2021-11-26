Рыбус: хочу, чтобы Польша сыграла с Россией в финале отбора на ЧМ-2022

Защитник «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбус признался, что хотел бы встретиться со сборной России в финале стыкового этапа квалификации на чемпионат мира – 2022.
«В жеребьёвке свои правила, узнаем, с кем будем играть, будем готовиться. Нет такого соперника, с кем хотелось бы сыграть. Если честно, в полуфинале не хотел бы сыграть с командой России, а в финале — да, хотел бы», — приводит слова Рыбуса ТАСС.
26 ноября пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительная жеребьёвка. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.
- 26 ноября 2021
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