Матчи 16-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемеровской области

Матчи 16-го тура Российской Премьер-Лиги, запланированные на ближайшие выходные, начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемеровской области, сообщает пресс-служба турнира.



«Российская Премьер-Лига соболезнует родным и близким погибших. На всех матчах 16-го тура РПЛ будет объявлена минута молчания в память о жертвах трагедии», — говорится в сообщении пресс-службы.



25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» произошла трагедия, в результате которой погибли более 50 человек. Последний раз смертельное происшествие на шахте происходило почти пять лет назад. Причиной стало нарушение техники безопасности. Шахта разрабатывается с конца 1954 года, с 2011 года она принадлежит компании «СДС-Уголь».

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