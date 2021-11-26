Игроки «Спартака» не вошли в сборную тура ЛЕ от WhoScored, несмотря на победу над «Наполи»

Завершились матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Интернет-портал WhoScored объявил символическую сборную тура. Стоит отметить, что в команду недели не вошли футболисты «Спартака», несмотря на победу в матче с «Наполи» (2:1).

Лучшим игроком 5-го тура группового этапа Лиги Европы с оценкой 9,1 стал нападающий леверкузенского «Байера» Флориан Вирц, на счету которого две результативные передачи в игре с «Селтиком» (3:2).

Сборная 5-го тура Лиги Европы: Фернандо Муслера – 8,4 («Галатасарай»); Артур Масуаку – 8,1 («Вест Хэм Юнайтед»); Эрик Святченко – 7,7 («Мидтьюлланн»); Маркан – 7,8 («Галатасарай»); Эктор Бельерин – 7,6 («Бетис); Брума – 8,2 (ПСВ); Роберт Андрих – 8,9 («Байер»); Мирко Иванич – 8,9 («Црвена Звезда»); Райан Шерки – 8,8 («Лион»); Альфредо Морелос – 8,5 («Рейнджерс»); Флориан Вирц – 9,1 («Байер).