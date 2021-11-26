Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча «Динамо» с «Рубином»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о предстоящем матче 16-го тура РПЛ с «Рубином». Игра состоится 28 ноября.

«В воскресенье мы стартуем в первой игре второго круга. «Рубин» — это серьёзный соперник, который обычно играет по одной из схем: либо это 4-2-3-1, либо 4-1-4-1. У «Рубина» есть мастеровитые игроки, которые хорошо играют на флангах.

Понимаем, что «Рубин» играет дома и будет стараться добыть победу. Нам важно хорошо обороняться, показать свой футбол. Мы не думаем о результатах тех матчей, которые были до того, как мы возглавили команду. «Рубин» постарается показать свои лучшие качества, мы же стараемся анализировать все свои матчи и показывать свой лучший футбол.

Тюкавин быстро присоединился к тренировкам в общей группе, поэтому будем надеяться, что он будет готов принять участие в матче. Точно не примут участия Лаксальт и Лесовой. Макаров вчера тренировался в общей группе, Клинтон Н'Жье — пока нет, посмотрим по его состоянию в два ближайших дня, сможет ли он принять участие в матче», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.