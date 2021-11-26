Жеребьёвка стыковых матчей чемпионата мира: онлайн-трансляция начнётся в 19:00

Сегодня, 26 ноября, состоится жеребьёвка стыковых матчей отбора на чемпионат мира – 2022. Среди участников этой стадии квалификации присутствует сборная России, которая узнает своего соперника.

Жеребьёвка начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого мероприятия.

Напомним, жеребьёвка определит 6 полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

Среди потенциальных противников сборной России на первом этапе (полуфинал): Турция, Польша, Северная Македония, Австрия и Чехия. Первый матч Россия сыграет дома, а в случае выхода в финал хозяина поля определит жребий.