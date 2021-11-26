Сандро Шварц рассказал, кто входит в капитанский совет «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, кто входит в капитанский совет команды.
«В наш капитанский совет «Динамо» входят Шунин, Ордец, Паршивлюк, Шиманьски, Евгеньев и Бальбуэна. Это те игроки, которые ответственно подходят к своим обязанностям, руководят моментами, в которые не вмешивается тренерский штаб. У нас отличная атмосфера в команде, все друг друга поддерживают.
Всегда есть моменты, где стоит внести коррективы. Мы довольны первым кругом, но есть нюансы, над которыми всегда работаем. В воскресенье нас ждёт серьёзный матч, важно показывать игру, которую мы отрабатываем ежедневно, чтобы игроки выполняли те задачи, которые доносит до них тренерский штаб.
Хотим отметить, что сейчас мы думаем только о матчах, которые ждут нас впереди до зимней паузы. Тот костяк, что есть у нас сейчас, пользуется доверием тренерского штаба. В каждое трансферное окно мы смотрим на возможные варианты усиления. Летом та обойма, которая у нас есть, нас устраивала», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 26 ноября 2021
-
15:13
-
14:58
-
14:52
-
14:35
-
14:33
-
14:21
-
14:00
-
13:52
-
13:52
-
13:41
-
13:39
-
13:35
-
13:27
-
13:24
-
13:22
-
13:10
-
12:53
-
12:45
-
12:45
-
12:40
-
12:31
-
12:31
-
12:30
-
12:30
-
12:17
-
12:07
-
12:00
-
12:00
-
11:53
-
11:37
-
11:29
-
11:27
-
11:23
-
11:21
-
11:07