Сандро Шварц рассказал, кто входит в капитанский совет «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, кто входит в капитанский совет команды.



«В наш капитанский совет «Динамо» входят Шунин, Ордец, Паршивлюк, Шиманьски, Евгеньев и Бальбуэна. Это те игроки, которые ответственно подходят к своим обязанностям, руководят моментами, в которые не вмешивается тренерский штаб. У нас отличная атмосфера в команде, все друг друга поддерживают.



Всегда есть моменты, где стоит внести коррективы. Мы довольны первым кругом, но есть нюансы, над которыми всегда работаем. В воскресенье нас ждёт серьёзный матч, важно показывать игру, которую мы отрабатываем ежедневно, чтобы игроки выполняли те задачи, которые доносит до них тренерский штаб.



Хотим отметить, что сейчас мы думаем только о матчах, которые ждут нас впереди до зимней паузы. Тот костяк, что есть у нас сейчас, пользуется доверием тренерского штаба. В каждое трансферное окно мы смотрим на возможные варианты усиления. Летом та обойма, которая у нас есть, нас устраивала», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Новость по теме Шварц поделился ожиданиями от предстоящего матча «Динамо» с «Рубином»