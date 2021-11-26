Шварц: «Динамо» хорошо использует стандарты, Захарян — очень качественный исполнитель

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, как определяются игроки, которые исполняют стандарты.



«На стандарты всегда определяем игроков, которые владеют правой и левой ногой. Мы хорошо подаём со стандартов, Арсен Захарян, в том числе, является очень качественным исполнителем.



Абильдгор – это хороший игрок, но кто его заменит, это задача главного тренера оппонента. Мы ставим во главу прежде всего свою игру. До игры есть два дня, поэтому решим, кто займёт место крайнего правого защитника. Эта позиция ещё открыта, и мы решим ближе к игре.



Грулёв награждён голами за свою упорную и кропотливую работу. Вячеслав всегда хочет развиваться, открыт для всего, он отлично работает на команду», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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