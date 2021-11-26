Семак: все возможные соперники России в стыках отбора ЧМ — проходимые, с ними можно играть

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022.

«Кто оптимальный соперник для сборной России в стыках? Думаю, большой разницы нет, все команды, которые могут выпасть России, проходимые, со всеми можно играть, тем более что первый матч состоится дома — это уже большое подспорье. Думаю, что не менее важно, кто достанется во втором раунде и где пройдёт игра — от этого многое будет зависеть.



Справедлив ли регламент, что одна команда может сыграть оба матча дома? Это жребий. Думаю, что по своей сути формат неплохой, но с домашними и выездными играми есть вопросы. Наверное, было бы справедливо, если бы второй или вообще оба раунда проходили в два матча. Так было бы более справедливо, но в календаре сборных, судя по всему, окон для такого формата недостаточно, поэтому решили идти именно этим путём», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Сегодня, 26 ноября, пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительная жеребьёвка. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.