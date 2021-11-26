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Источник: «Эвертон» начал переговоры по трансферу Захаряна

Источник: «Эвертон» начал переговоры по трансферу Захаряна
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«Эвертон» начал переговоры по трансферу полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, сообщает Tuttomercatoweb. Сумма возможного трансфера 18-летнего россиянина оценивается в более чем € 10 млн. Отмечается, что стороны быстро налаживают контакт между собой.

Захарян дебютировал за основной состав «Динамо» 1 ноября 2020 года. Тогда игрок вышел на замену в матче с «Тамбовом». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Захарян провёл 13 матчей, в которых забил два гола и отметился пятью результативными передачами.

Ранее стало известно, что английские «Челси» и «Манчестер Сити» опережают конкурентов в борьбе за футболистов московского «Динамо» Арсена Захаряна и Константина Тюкавина. Интерес к игрокам «Динамо» проявляют более десятка клубов Бундеслиги, включая мюнхенскую «Баварию» и дортмундскую «Боруссию».

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