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Крицюк пропустит из-за травмы 2-3 месяца

Крицюк пропустит из-за травмы 2-3 месяца
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Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк пропустит из-за повреждения 2-3 месяца, информирует официальный сайт санкт-петербургского клуба.

«Вратарю сине-бело-голубых, получившему травму в матче с «Ювентусом», провели лечебно-диагностическую артроскопию правого коленного сустава.

Процедура прошла в одной из немецких клиник. В ближайшее время вратарь присоединится к команде и будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба «Зенита». Ориентировочные сроки восстановления составят 2-3 месяца.

«Зенит» желает Станиславу Крицюку скорейшего возвращения на футбольное поле!» — написала пресс-служба сине-бело-голубых.

Напомним, уже в воскресенье, 28 ноября, «Зениту» предстоит сыграть матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

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