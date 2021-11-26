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Мостовой: конечно, России нужна Северная Македония. Все спят и видят их для нас

Мостовой: конечно, России нужна Северная Македония. Все спят и видят их для нас
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Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от жеребьёвки стыковых матчей ЧМ-2022.

«Конечно, нам нужна Северная Македония. Все сейчас спят и видят, чтобы они достались нам. Ясно, что у нас преимущество домашнего поля. Но Турция и Польша всё-таки мастеровитее македонцев. Понятно, что Македония будет лезть из кожи вон, но по другим качествам они нас слабее», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 26 ноября, пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительная жеребьёвка. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

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