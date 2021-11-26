В «ПСЖ» отреагировали на слухи о переговорах с Зиданом

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо отреагировал на слухи о возможной смене тренера команды.

«Мы не хотим, чтобы Почеттино уходил. Он никогда не просил отпустить его, и ни один клуб не связывался с нами по поводу него.

Зидан? Мы очень уважаем Зинедина и то, что он сделал как игрок и как тренер. Но я могу с полной ответственностью заявить, что мы не ведём с ним переговоры и никаких встреч с ним у нас не было», — приводит слова Леонардо Marca.

Ранее сообщалось, что Маурисио Почеттино хочет покинуть «ПСЖ» из-за разногласий со спортивным директором Леонардо, а также ввиду отсутствия возможности принимать самостоятельные решения. Возможным продолжением карьеры аргентинца называется «Манчестер Юнайтед». СМИ писали об интересе парижан именно к Зидану.