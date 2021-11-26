Англоязычный аккаунт «Спартака» в Twitter стал самым популярным в России

Англоязычный аккаунт «Спартака» в Twitter преодолел отметку в 62 тыс. подписчиков и обошёл по этому показателю «Зенит», сообщает пресс-служба красно-белых. Таким образом, страница стала самой популярной среди клубов Российской Премьер-Лиги.
«За прошедший год наши публикации не раз набирали сотни тысяч лайков и миллионы просмотров. В июле наш аккаунт даже был первым в мире по уровню взаимодействий с пользователями!
С 1 января 2021 года наша аудитория увеличилась на 47 тысяч подписчиков (с 15 до 62), показав самый быстрый рост в РПЛ. Для сравнения, за идентичный период аккаунт «Зенита» вырос на семь тысяч подписчиков, «Локомотива» — на две, а ЦСКА — на полторы.
Спасибо за вашу потрясающую поддержку не только на трибунах, но и в аккаунтах клуба, красно-белые!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».
- 26 ноября 2021
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