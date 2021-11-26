«Восемь команд борются за чемпионство». Хачатурянц рассказал об идеальной модели РПЛ

Новоиспечённый президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал об идеальной модели чемпионата России.

«Какой я вижу идеальную РПЛ? Высококачественных команд 18, конечно, хотелось бы иметь. 18 команд, из которых первая восьмерка боролась бы за чемпионство. Или хотя бы за выход в еврокубки. При этом, чтобы в еврокубки у нас выходило большее количество команд. И, конечно, как результат — сильная сборная», — сказал Хачатурянц в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Хачатурянц сменил на посту главы РПЛ Сергея Прядкина, который руководил организацией с 2007 по 2021 год. Кроме того, Хачатурянц стал уже седьмым руководителем в истории РПЛ. Ранее этот пост занимали Виталий Мутко, Виталий Филатов, Евгений Гинер, Юрий Заварзин, Михаил Воронцов и Прядкин.