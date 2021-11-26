Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Восемь команд борются за чемпионство». Хачатурянц рассказал об идеальной модели РПЛ

«Восемь команд борются за чемпионство». Хачатурянц рассказал об идеальной модели РПЛ
Комментарии

Новоиспечённый президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал об идеальной модели чемпионата России.

«Какой я вижу идеальную РПЛ? Высококачественных команд 18, конечно, хотелось бы иметь. 18 команд, из которых первая восьмерка боролась бы за чемпионство. Или хотя бы за выход в еврокубки. При этом, чтобы в еврокубки у нас выходило большее количество команд. И, конечно, как результат — сильная сборная», — сказал Хачатурянц в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, Хачатурянц сменил на посту главы РПЛ Сергея Прядкина, который руководил организацией с 2007 по 2021 год. Кроме того, Хачатурянц стал уже седьмым руководителем в истории РПЛ. Ранее этот пост занимали Виталий Мутко, Виталий Филатов, Евгений Гинер, Юрий Заварзин, Михаил Воронцов и Прядкин.

Новость по теме
Хачатурянц рассказал, как отреагировал бы на просьбу облегчить календарь «Зенита» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021