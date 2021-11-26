Сборная Италии хочет натурализовать трёх бразильцев перед стыковыми матчами отбора на ЧМ

Федерация футбола Италии хочет натурализовать трёх игроков для национальной команды страны перед стыковыми матчами квалификации на чемпионат мира – 2022.
«Федерация заинтересована во всех игроках, которых можно привлечь к сборной. Работаем по трём процессам и достаточно хорошо в них продвинулись. Мы будем решать формальные вопросы, а вызывать этих игроков или нет – будет решать тренер», — приводит Tuttomercatoweb слова президента итальянской федерации футбола Габриэле Гравины.
Согласно сведениям источника, речь идёт о натурализации трёх бразильцев – Луиса Фелипе из «Лацио», Жоао Педро из «Кальяри» и Рожера Ибаньеса из «Ромы».
Сегодня, 26 ноября, пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительная жеребьёвка. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.
- 26 ноября 2021
-
17:52
-
17:45
-
17:36
-
17:20
-
17:20
-
17:11
-
16:50
-
16:47
-
16:23
-
16:18
-
16:13
-
16:01
-
15:54
-
15:47
-
15:33
-
15:20
-
15:13
-
14:58
-
14:52
-
14:35
-
14:33
-
14:21
-
14:00
-
13:52
-
13:52
-
13:41
-
13:39
-
13:35
-
13:27
-
13:24
-
13:22
-
13:10
-
12:53
-
12:45
-
12:45