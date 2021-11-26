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Сборная Италии хочет натурализовать трёх бразильцев перед стыковыми матчами отбора на ЧМ

Сборная Италии хочет натурализовать трёх бразильцев перед стыковыми матчами отбора на ЧМ
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Федерация футбола Италии хочет натурализовать трёх игроков для национальной команды страны перед стыковыми матчами квалификации на чемпионат мира – 2022.

«Федерация заинтересована во всех игроках, которых можно привлечь к сборной. Работаем по трём процессам и достаточно хорошо в них продвинулись. Мы будем решать формальные вопросы, а вызывать этих игроков или нет – будет решать тренер», — приводит Tuttomercatoweb слова президента итальянской федерации футбола Габриэле Гравины.

Согласно сведениям источника, речь идёт о натурализации трёх бразильцев – Луиса Фелипе из «Лацио», Жоао Педро из «Кальяри» и Рожера Ибаньеса из «Ромы».

Сегодня, 26 ноября, пройдёт жеребьёвка, которая определит 6 полуфинальных пар. И полуфиналы, и финалы будут состоять из одного матча. Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд, хозяев финалов определит дополнительная жеребьёвка. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

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