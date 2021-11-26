Источник: «Локомотив» согласился отпустить Рангника в «Манчестер Юнайтед»

«Локомотив» согласился отпустить Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sport1. По информации источника, специалист подпишет контракт с английским клубом в начале следующей недели. Он сможет приступить к своим обязанностям на матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом».

Ранее стало известно, что руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник в настоящее время находится в Англии и готов стать тренером «Манчестер Юнайтед». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сегодня, 26 ноября, «Локомотив» планирует объявить, что Рангник уходит в «Манчестер Юнайтед».

Британские СМИ сообщили, что немецкий специалист будет назначен исполняющим обязанности главного тренера команды до окончания сезона. При этом в дальнейшем Рангник будет работать консультантом «Манчестер Юнайтед».