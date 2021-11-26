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Рангник получит денежный бонус, если выведет «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов

Рангник получит денежный бонус, если выведет «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов
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Ральф Рангник получит денежный бонус, если выведет «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов по итогам сезона АПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Данный бонус собираются прописать в контракте немца с английским клубом, который совсем скоро будет заключен между сторонами.

«Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию в июле 2021 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан на три года. Немецкий специалист занимается широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе работает команда специалистов.

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